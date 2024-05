Et si Tedesco faisait une sélection 100% Pro League ? Voilà le visage qu'auraient des Diables "made in JPL"

Domenico Tedesco révélera le 28 mai prochain les 26 Diables Rouges qui iront à l'Euro 2024. Parmi ceux-ci, il y aura des joueurs de Jupiler Pro League ; mais que donnerait un groupe issu en totalité de notre championnat ?

C'est une habitude sur certains continents plus qu'en Europe : des sélections sont occasionnellement composées à 100% de joueurs évoluant au pays. Marcelo Bielsa, par exemple, reprendra bientôt une sélection d'Uruguay composée en intégralité de joueurs évoluant dans le championnat.

On sait que Roberto Martinez, à l'époque, avait notamment décidé de convoquer uniquement des joueurs comptant moins de 50 caps, ce qui avait déjà ouvert la porte à de nombreux nouveaux Diables. Et si Domenico Tedesco décidait un jour, pour des amicaux ou des matchs de Nations League, de ne reprendre que des joueurs de Pro League ? Voici nos 26 Diables made in JPL...

Gardiens de but

Étant donné que Simon Mignolet a reconfirmé à plusieurs reprises sa retraite définitive, nous ne le reprendrions pas. Mais deux choix sont des évidences : Maarten Vandevoordt, n°1 des Espoirs et que certains aimeraient voir en A depuis longtemps, et Arnaud Bodart, habituel n°4 des Diables Rouges.

© photonews

Ancien grand espoir revenu au sommet cette saison, Nordin Jackers pourrait être repris. Enfin, comme Tedesco reprend toujours 4 gardiens, nous optons pour Tobe Leysen, jeune talent prometteur d'OHL.

Défenseurs

Là aussi, certains choix sont faciles, car bien partis pour aller à l'Euro 2024 quoi qu'il en soit. C'est le cas du duo d'Anderlecht, Jan Vertonghen - Zeno Debast. Mais Toby Alderweireld, contrairement à Mignolet, a toujours laissé la porte ouverte en cas de besoin : dans un tel contexte, il ferait logiquement son retour. La forme de Brandon Mechele, Diable à trois reprises, en fait un choix évident devant même son coéquipier Spileers. Un cinquième choix pour amener le groupe à 26 joueurs serait le jeune Matte Smets, impressionnant avec STVV.

© photonews

Sur les flancs, il y a du choix en termes de jeunes talents. Killian Sardella, Maxim De Cuyper, Hugo Siquet et Kyriani Sabbe seraient nos choix aux postes de latéraux, même si seul De Cuyper serait alors latéral gauche de métier - un problème difficile à régler.

Milieu de terrain

Mandela Keita est blessé pour le moment, mais serait incontournable au vu de son statut de Diable Rouge déjà confirmé. Hans Vanaken, bien sûr, serait un pilier d'une sélection 100% Pro League, et il serait enfin temps d'offrir leur première sélection à Bryan Heynen et Julien De Sart.

© photonews

Théo Leoni semble lui aussi mériter une sélection - certains le citaient même chez les Diables en mars dernier. En décidant de doubler les postes, il manque donc un 6e larron pour un poste de milieu central ; Matazo, Vanhoutte ou encore Delorge seraient des options. Noah Sadiki a opté pour le Congo. Nous optons pour la polyvalence d'Alessio Castro-Montes, capable de dépanner au back, sur l'aile ou dans un entrejeu renforcé.

Ailiers

Sur les flancs, les options sont malheureusement plutôt limitées car les cracks ont tendance à rapidement quitter la Pro League - Malick Fofana aurait bien sûr intégré cette sélection, il y a 6 mois. Michel-Ange Balikwisha, auteur d'une grosse saison et qui n'a pas encore officiellement choisi le Congo contrairement à son frère, est un choix sûr.

© photonews

Mario Stroeykens, lui aussi polyvalent, serait utile, et nous aurions bien sûr repris Thorgan Hazard s'il ne s'était pas blessé. Verschaeren n'en a pas montré assez depuis son retour pour mériter de figurer dans cette sélection. Nous devons donc creuser et aller chercher Jarne Steuckers, brillant avec STVV, mais aussi Kazeem Olaigbe : tous deux sont internationaux U21 et le lien avec l'équipe A est donc assuré.

Attaquants de pointe

La Pro League ne forme pas énormément de purs 9 belges, et le choix serait rapidement très réduit. La bonne forme de Lucas Stassin lui offrirait une première sélection. L'une des grosses surprises pourrait venir du jeune Matias Fernandez-Pardo, 19 ans et sensation des Europe Playoffs avec Gand... ou d'Adriano Bertaccini, meilleur buteur de Challenger Pro League au moment de sa signature à Saint-Trond, où il performe également.

La sélection :

Vandevoordt - Bodart - Jackers - Leysen / Debast - Vertonghen - Alderweireld - Mechele - Smet - Siquet - Sardella - De Cuyper - Sabbe / Keita - Vanaken - De Sart - Leoni - Castro Montes - Heynen / Balikwisha - Steuckers - Stroeykens - Olaigbe - Stassin - Fernandez Pardo - Bertaccini