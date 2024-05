Le chaos au Standard : le club est frappé d'une interdiction de transfert !

Chaque jour amène son lot de révélations inquiétantes concernant le Standard de Liège. 777 Partners est dans la tourmente, et le club vient désormais d'officialiser une interdiction de transferts pour le mercato à venir.

Par où commencer ? Cette semaine, chaque jour, voire chaque heure a amené son lot de révélations très inquiétantes concernant les finances du Standard, et la situation de 777 Partners. Ce matin, on apprenait ainsi que la valeur marchande du club avait encore baissé (lire ici) ; ce mardi, ce sont des rumeurs de grève de certains joueurs s'ils n'étaient pas payés qui commençaient à se répandre (lire ici).

Et ça continue. Ainsi, selon les informations de Sacha Tavolieri, que nous en sommes en mesure de confirmer, les comptes en banque du Standard sont actuellement vides et les salaires pourraient bien ne plus être payés... jusqu'en fin de saison. 777 Partners est au coeur d'une vaste affaire de fraude aux USA, et est ciblé par au moins 16 plaintes très sérieuses, comme le révélait également la RTBF.

Le Standard est interdit de transferts

Du côté du Standard, on essaie de joindre les propriétaires du club, sans succès. Le seul contact actuel de Pierre Locht est avec le CEO foot de 777 Partners, Rob Dransfield, qui n'a rien à voir avec les soucis financiers du club.

Et du côté sportif, les choses s'annoncent tout aussi catastrophiques, car le club vient d'être frappé d'une interdiction de transferts par la Commission des Licences. Via un communiqué officiel, le Standard a annoncé la nouvelle ce mercredi :

"Notre club s'est présenté ce mercredi devant la Commission des Licences dans le cadre du contrôle mensuel et a appris que nous ferions l'objet d'une interdiction temporaire de transfert faute de pouvoir fournir dans les délais toutes les preuves de paiement demandées", lit-on.

"Nous nous attendons donc à ce que cela n’ait aucun impact sur le prochain mercato estival. Il est également important de préciser que cette sanction ne remet pas en cause la licence obtenue pour la saison prochaine".

Une façon assez optimiste de voir les choses. Car selon les informations de L'Avenir, l'auditeur des licences avait en réalité transmis un avis... négatif concernant la licence du Standard. Avis ignoré par la Commission des Licences, qui avait été convaincue par les garanties fournies par 777 Partners. Garanties qui semblent désormais plus que douteuses...