Une rumeur déplaisante : Kevin De Bruyne est encore cité dans un championnat exotique

Kevin De Bruyne n'a plus qu'un an de contrat à Manchester City. Un départ cet été est-il à prévoir et le cas échéant, où ?

Kevin De Bruyne a rappelé à tous, depuis son retour de blessure, qu'il était l'un des meilleurs joueurs du monde. En 22 matchs, le Belge a délivré 16 passes décisives, et Manchester City pourra encore le remercier en cas de titre de champion d'Angleterre en fin de saison.

Mais KDB n'a plus qu'un an de contrat chez les Citizens : son bail expire en 2025. On ignore ce que l'avenir lui réserve car sans prolongation, il serait fort étonnant de voir Manchester City accepter un départ libre en fin de saison prochaine. Même s'il aura bientôt 32 ans, De Bruyne est encore valorisé à 60 millions d'euros.

Kevin De Bruyne en Arabie Saoudite ?

Mais entre ses soucis physiques récurrents et son âge, City pourrait-il tout bonnement décider... d'accepter une offre pour le génial meneur de jeu ? Ce n'est pas impensable, et des rumeurs font état d'un intérêt insistant en provenance... d'Arabie Saoudite.

Ainsi, selon Rudy Galetti, collaborateur de Sky Sports et SportItalia, deux clubs saoudiens se seraient mêlés à la course pour Kevin De Bruyne : Al-Ittihad et Al-Qadisiyah. Al-Ittihad est le club, entre autres, de Karim Benzema, N'golo Kanté ou encore Fabinho. Al-Qadisiyah est leader de D2 et sera en théorie promu en D1 la saison prochaine.

La position de Kevin De Bruyne ne bouge pas : le joueur étudiera toutes les offres en fin de saison. Avant cela, il disputera également l'Euro 2024 avec les Diables Rouges, faisant son retour en sélection après plus d'un an d'absence.