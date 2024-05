Anthony Moris a vu l'Union grandir à vitesse grand V : "Il ne nous manque plus qu'une chose..."

L'Union l'a fait ! 3 ans après son retour dans l'élite du football belge, le club a remporté la Coupe de Belgique.

Anthony Moris s'est présenté en zone mixte après la victoire en finale de la Coupe de Belgique contre l'Antwerp.

Le gardien de l'Union était visiblement ému. "C'est incroyable. C'est beau. On a travaillé très dur pour en arriver là. Quand en Coupe de Belgique, tu parviens à éliminer Anderlecht et Bruges, c'est qu'il y a de la qualité pour aller au bout. On l'a montré aujourd'hui. Au vu du match, c'est mérité."

Moris a vécu des émotions très fortes récemment, lui qui a été la cible de nombreuses critiques. "J'ai été touché de voir mes proches (affectés par cela). La critique fait partie du football, il faut savoir l'accepter. Mais j'ai vu ma femme et ma grand-mère en pleurs suite à ce que les gens ont pu écrire. J'ai pris du recul et j'ai eu confiance en mon travail."

La carrière de Moris coincide en quelque sorte avec le retour de l'Union dans la lumière ces dernières années. "Si je jette un coup d'oeil dans le rétroviseur, je pense à Burgess, Lapoussin, Guillaume François...", a continué le gardien unioniste.

"Avec eux, on est montés (en D1), puis on a terminé vice-champion, puis a fait un quart de finale de Coupe d'Europe, cette année on gagne la Coupe de Belgique... Sur 4 ans, c'est quand même assez exceptionnel. Maintenant, ce qu'il nous manque un peu, c'est le titre de champion de Belgique. J'espère que (cette Coupe) va être un coup de boost, une libération mentale."