Une vieille connaissance d'Anderlecht et de Charleroi pour relancer Reims : "On doit avoir un sentiment de revanche"

Samba Diawara doit aider Reims à mieux terminer la saison en Ligue 1. Mais le groupe semble touché.

Demain, Samba Diawara va vivre son baptême de feu comme entraîneur principal (intérimaire) du Stade De Reims. Suite au départ de Will Still, c'est en effet lui qui dirigera l'équipe jusqu'en fin de saison.

Un moment particulier après avoir été également le T2 de Felice Mazzu à Anderlecht et à Charleroi, où il avait également secondé Karim Belhocine et Edward Still.

Mais l'heure n'est pas à la fête vu l'état de forme de l'équipe (trois défaites de rang, une seule victoire sur les huit derniers matchs) : "On doit avoir un sentiment de revanche envers nous-mêmes" a-t-il déclaré en conférence de presse, dans des propos relayés par So Foot.

Samba Diawara déterminé

Actuel douzième de Ligue 1, Reims n'a plus rien à perdre, ni à gagner en cette fin de saison : " On est forcément touchés, mais on doit se remobiliser très vite et faire en sorte que les joueurs soient motivés pour inverser cette tendance négative. Il y a un manque de confiance, on doit se concentrer sur ce qu’on sait faire et retrouver le petit supplément d’âme pour avoir à nouveau du répondant".

Il conclut : "On a été très longtemps dans le top 9, on se retrouve plus bas parce qu’on a bâclé nos derniers matchs. Ce ne serait pas bien de finir sur cette impression-là, que ce soit au niveau collectif ou individuel". Un bon résultat contre Brest, troisième de Ligue 1, serait une belle façon de faire passer le message.