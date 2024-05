Logique ? Huit nominés, aucun Belge pour le titre de Joueur de l'année en Premier League

La Premier League a dévoilé les 8 nominés au titre de Joueur de la saison 2023-2024. On ne retrouve aucun Belge parmi ces prétendants au trophée.

C'est une occurrence rare, quand on considère à quel point les Diables Rouges ont marqué l'histoire récente de la Premier League. Aucun joueur belge ne fait partie des 8 nominés pour le titre de Joueur de la saison 2023-2024.

Kevin De Bruyne, vainqueur à deux reprises de ce titre (2019-2020, 2021-2022), n'a pas intégré la liste, malgré son retour en grande forme. Le meneur de jeu de Manchester City paie bien sûr, assez logiquement, sa longue absence pour blessure : il n'a joué que 15 matchs de championnat (4 buts, 8 assists) cette saison.

Pas trace, non plus, de Leandro Trossard auteur d'une saison de haut vol avec Arsenal. Avec 11 buts en 32 matchs, le Gunner était celui de nos compatriotes qui pouvait probablement le plus légitimement postuler à une place parmi les nominés.

Les 8 nominés sont Erling Haaland, tenant du trophée ; Phil Foden, Cole Palmer, Virgil Van Dijk, Alexander Isak, Martin Odegaard, Declan Rice et Ollie Watkins. Foden, sacré FWA Player of the year par la presse, est probablement le grand favori pour rafler la mise là aussi.

Avant KDB, Vincent Kompany (2011-2012) et Eden Hazard (2014-2015) avaient eux aussi remporté le titre de Joueur de la saison en Premier League.