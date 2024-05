Quand d'anciens Unionistes et Anderlechtois unissent leur force pour un trophée à deux pas de la frontière belge

Il n'y a pas qu'en Belgique que la finale de la Coupe se dispute aujourd'hui. Chez nos voisins luxembourgeois, l'effervescence bat son plein.

Deux heures après la finale de la Coupe de Belgique face à l'Antwerp, ce sera à deux anciens Unionistes historiques de disputer le match en apothéose de leur saison au Luxembourg.

Anthony Sadin (personnage folklorique du Parc Duden de 2008 à 2017) et Charles Morren (présent à l'Union de 2014 à 2019, capitaine de l'équipe à son départ pour le Luxembourg) disputent en effet eux aussi une finale de Coupe avec le Swift Hesperange face au Progrès Niederkorn.

D'autres anciennes connaissances du championnat belge et plus particulièrement d'Anderlecht, font également partie de l'équipe. On pense notamment à Luca Ferrera, arrivé en droite ligne des RSCA Futures l'été dernier et auteur de 3 buts ainsi que de 5 assists en BGL Ligue.

Le Luxembourg, terre de relance pour les joueurs de Pro League

Egalement parti d'Anderlecht pour trouver du temps de jeu, Abdoul Karim Dante (en photo lors d'un match à Charleroi) a bourlingué par Virton et le RWDM avant de poser ses valises au Luxembourg il y a deux ans. Un certain Raphael Holzhauser, encore candidat au Soulier d'or il n'y a pas si longtemps, devrait également être titulaire.

Troisième du championnat luxembourgeois, le Swift Hesperange avait remporté le titre l'an dernier.