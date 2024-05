Kasper Dolberg fait une confession : "Je ne faisais pas assez ça"

Kasper Dolberg a retrouvé le sourire (même s'il reste discret) cette saison à Anderlecht. Présenté comme un prodige dès son jeune âge, l'attaquant danois reconnaît cependant qu'il n'a pas toujours eu l'attitude nécessaire.

Kasper Dolberg (26 ans) a découvert, à Anderlecht, les qualités de nombreux jeunes formés à Neerpede. Lui qui est passé par le centre de formation de l'Ajax a pu constater que les "kids" de Bruxelles n'ont pas forcément besoin de ses conseils.

"Zeno (Debast), Mario (Stroeykens) et ces gars, je ne crois pas qu'ils ont besoin de conseils. Ils sont très professionnels, savent comment faire les choses, prendre soin d'eux-mêmes, ce genre de choses. Je ne suis pas inquiet à leur sujet", assure le Danois sur le RSCA Podcast.

Mieux : Dolberg aurait aimé... suivre cet exemple quand il était lui-même un jeune joueur. "Si je devais donner un conseil au jeune Kasper ? Ce serait peut-être... d'être un peu plus comme eux", sourit Dolberg.

"Ils sont très pros et font tout ce qu'ils peuvent pour prendre soin de leur corps et être prêt à 100% pour chaque match", explique l'attaquant du RSCA. "Quand j'avais 18 ans, je n'accordais peut-être pas assez d'importance à ça. Je jouais, je m'entrainais et je rentrais chez moi. Eux sont très professionnels et c'est beau à voir".

Cette saison, Kasper Dolberg a inscrit 14 buts en 39 matchs toutes compétitions confondues. Dans ces Champions Playoffs, il n'a cependant marqué qu'une fois en 7 rencontres. Nul doute que pour aller chercher le titre, Anderlecht aura besoin d'un Dolberg un peu plus prolifique lors des trois derniers matchs.