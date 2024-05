Naples a envoyé des scouts suivre trois joueurs du Club de Bruges contre la Fiorentina

Le Club de Bruges n'a certainement pas à rougir de son parcours sur la scène européenne, après son élimination en demi-finale de la Conference League face à la Fiorentina. Des performances face aux Italiens qui ont séduit un géant de la botte, Naples, qui a envoyé trois scouts en Venise du Nord.

La campagne européenne du Club de Bruges a été, une nouvelle fois, remarquée à travers l'Europe. Ce n'est pas la première fois, ces dernières années, que les Blauw & Zwart font parler d'eux à l'échelle continentale, mais cette demi-finale de Conference League amène aussi un espoir : un club belge n'est pas si loin de remporter une compétition européenne avec l'arrivée de cette nouvelle C4.

Une Conference League qui permet aussi à des joueurs moins connus de se mettre sur le devant de la scène, et qui représente, il est certain, une belle vitrine que les puissances européennes ne se privent de regarder.

Le Club de Bruges vient d'affronter la Fiorentina, une confrontation suivie en Italie, notamment par Naples... qui avait visiblement déjà été très attentif au match aller.

Des scouts de Naples à Bruges pour Jutgla, Sabbe et Spileers

Champions d'Italie il y a un an, les Napolitains auraient craqué pour trois Brugeois, et auraient envoyé des scouts en Venise du Nord suivre de plus près la manche retour, à en croire les informations de Tuttomercato.

Le média italien informe que Naples s'est déplacé pour Jorne Spileers, Kyriani Sabbe, et Ferran Jutgla. Rien d'autre que de l'observation, pour le moment, mais la confirmation que même si cette compétition n'est pas aussi prestigieuse que la Ligue des Champions ou l'Europa League, elle peut, aussi, représenter une belle vitrine.