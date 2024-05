Et dire que Bruges avait su en tirer 25 millions : la chute aux enfers d'un recordman du championnat belge

Wesley Moraes a été informé qu'il pouvait se chercher un nouveau club cet été. Et vu son bilan de la saison, ce n'est pas étonnant.

Lorsque Wesley Moraes a quitté le Club de Bruges pour Aston Villa contre une somme de 25 millions d'euros en 2019, il est devenu le transfert sortant le plus cher de l'histoire de la Pro League, à égalité avec Sander Berge, parti de Genk pour l'Angleterre lors du même mercato.

Depuis, Jérémy Doku, Jonathan David, Igor Thiago et Charles De Ketelaere ont fait monter les enchères encore plus haut.

Mais lorsque l'attaquant brésilien est revenu en prêt à Bruges deux ans plus tard, les Blauw en Zwart ont vite constaté qu'ils n'avaient plus affaire au même joueur. Son deuxième passage en Venise du Nord s'est limité à trois apparitions en Pro League.

Wesley Moraes en chute libre

Aston Villa l'a ensuite loué en deuxième division espagnole et au Brésil, avant de le brader à Stoke City. Et les choses ne s'arrangent pas, que du contraire : en 20 apparitions, il n'a pas inscrit le moindre but en Championship cette saison.

Pire : le Brésilien de 27 ans n'est plus apparu sur la feuille de match depuis deux mois, et n'a plus commencé en tant que titulaire depuis le mois de septembre. Sans surprise, les Potters ont choisi de ne pas prolonger son contrat. Wesley Moraes devra donc se montrer très convaincant pour retrouver un club cet été.