Officiel : le président du RB Leipzig démissionne

Une nouvelle ère (et surtout un changement de poste) se prépare chez le pensionnaire de Bundesliga.

A la tête du RB Leipzig depuis juin 2014, Oliver Mintzlaff (47 ans) a démissionné de son poste de président, a communiqué le club allemand.

"Cette décision est prise en raison de ses nouvelles responsabilités en tant que CEO Corporate Projects & Investments chez Red Bull", explique le communiqué. "Oliver Mintzlaff restera lié au RB Leipzig et sera à l'avenir à la disposition du club en tant que membre du conseil de surveillance"

Avec Mintzlaff en tant que président, Leipzig a connu la montée en Bundesliga, le premier titre national avec une victoire en Coupe d'Allemagne la saison dernière, et la découverte des compétitions européennes. On n'oubliera pas de préciser que l'ascension et l'évolution du club est aussi due, à cette époque, en partie à Ralf Rangnick.