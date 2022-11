Klopp réagit à l'absence de Firmino à la Coupe du monde : "Il méritait d'y être"

L'entraîneur de Liverpool est heureux d'avoir son joueur mais aurait espéré le voir disputé ce grand tournoi qui commence dimanche prochain au Qatar.

Roberto Firmino n'a pas été repris dans la liste des 26 pour participer à la Coupe du monde avec le Brésil. Une non-sélection qui a fait parler et qui n'a pas laissé le joueur de Liverpool indifférent même s'il souhaite le meilleur à la Seleçao.

En conférence de presse, son entraîneur à Liverpool s'est exprimé sur cette situation. Pour Jürgen Klopp, il s'agit d'un "sentiment partagé". "Je suis content que Bobby reste avec nous, mais il méritait d'y être. C'est un joueur qui mérite tout dans ce monde, pour être honnête", a commenté l'entraîneur dans des propos rapportés par L'Equipe.

Et d'ajouter : "Cela démontre la qualité incroyable de cette équipe du Brésil. C'est totalement fou de pouvoir se permettre de laisser de côté un joueur comme Bobby Firmino. Bien sûr, nous en avons déjà parlé avec lui et nous continuerons de le faire. Il va bien, mais comme vous pouvez l'imaginer, c'est une déception, rien de plus."