Didier Deschamps fait savoir que Karim Benzema ne sera pas remplacé

Le sélectionneur de l'équipe de France a livré une information de taille ce dimanche matin après le forfait de KB9.

Au lendemain de l'annonce du forfait de l'attaquant Karim Benzema pour la Coupe du monde 2022, Didier Deschamps a fait savoir que le récent Ballon d'Or ne sera pas remplacé. "C'est un gros coup dur, il avait tout fait pour être là et était en séance. Sur un geste anodin, l'autre jambe est devant. Il a ressenti une douleur musculaire et les examens ont confirmé une lésion trop importante par rapport aux exigences qui nous attendent. J'ai décidé de ne pas le remplacer, on a huit joueurs offensifs", a expliqué le sélectionneur des Bleus au micro de Téléfoot.

Autrement dit, la France va disputer le tournoi avec 25 joueurs sans recourir au 26e et dernier joueur autorisé par la FIFA. Olivier Giroud devrait hériter du poste de titulaire en pointe avec comme suppléants Marcus Thuram et Randal Kolo-Muani, tous deux appelés en renfort en début de semaine. Le sélectionneur des Bleus a sans doute jugé qu'il était plus sain pour l'équipe de partir avec le groupe actuel.