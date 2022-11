🎥 Malmenée, la Belgique réalise le hold-up parfait face au Canada !

La Belgique entre en lice ce mercredi 23 novembre (20 h) face au Canada dans le groupe F de cette Coupe du monde. Les Diables Rouges sont les favoris de la poule où la Croatie et le Maroc sont également présents.

Pour le début en Coupe du monde, Roberto Martinez n'a pas osé bousculer sa hiérarchie, mais a lâché une seule petite surprise dans le onze belge avec la titularisation de Dendoncker préféré à Debast alors qu'il n’a pourtant reçu aucune minute de temps de jeu avec l'équipe nationale depuis le mois de juin. Courtois avait une défense à trois devant lui avec Vertonghen à gauche, Alderweireld au centre et Dendoncker à droite. Au milieu, on retrouvait le duo Witsel-Tielemans. Sur les ailes, Carrasco était à gauche et Castagne à droite. Devant, Hazard et De Bruyne entouraient Batshuayi.

En face, le Canada de l'Anglais John Herdman se présente en 4-3-3, avec Alphonso Davies et le Lillois Jonathan David alignés aux avant-postes aux côtés de Tajon Buchanan, l'attaquant de Bruges. Le capitaine du Canada Atiba Hutchinson, aligné contre la Belgique ce soir, devient le plus vieux joueur de champ titulaire de l'histoire de la Coupe du monde à 39 ans.

© photonews

La première frappe de la partie venait des pieds de Michy Batshuayi à 25 mètres du but après une erreur de relance de Hoilett, mais la tentative du Belge terminait dans les bras de Borjan (2e). Le Canada réagissait via Tajon Buchanan à la suite d'un corner. Le Brugeois contrôlait le ballon et le reprenait de volée après rebond, mais celui-ci était dévié de la main par Carrasco. Après vérification du VAR, Janny Sikazwe désignait le point de penalty. Alphonso Davies prenait ses responsabilités et ouvrait son pied gauche mais Thibaut Courtois détournait le ballon au sol (11e).

© photonews

Thibaut Courtois, EL MEJOR PORTERO DEL MUNDO. @thibautcourtois pic.twitter.com/VJTdzpzT5L — MadridTotal (@MadridTotal_) November 23, 2022

Après cette première alerte, la Belgique restait dans le dur et la défense était à la rue. Après une tentative de Batshuayi contrée en corner (23e), Courtois a dû détourner une frappe de Johnston (30e). Juste après, Jonathan David tentait sa chance, se faisait contrer et pouvait s'en vouloir puisque Junior Hoilett était seul sur sa droite (31e). En fin de première période, le Canada pouvait hériter d'un deuxième penalty après une intervention de Witsel sur Richie Laryea, mais le VAR n'intervenait pas... (39e). Malmenée durant cette première période, la Belgique parvenait à ouvrir le score et à sortir du pétrin. Sans solution, Toby Alderweireld décidait d'allonger et permettait à Michy Batshuayi, après rebond, de tromper Milan Borjan dans la surface (44e), 1-0. Juste avant la pause, Buchanan se montrait maladroit devant Courtois en ouvrant trop son pied (45e+3).

© photonews

En seconde période, Martinez effectuait deux changements avec les montées au jeu de Meunier et d'Onana. Le Canada continuait sur sa lancée avec Stephen Eustáquio qui régalait en assénant un petit pont à Kevin De Bruyne avant d'envoyer un centre vers le second poteau, où David était le plus rapide pour mettre sa tête, sans parvenir à cadrer (52e). Après l'heure de jeu, Amadou Onana perçait balle au pied, résistait au tacle adverse, mais perdait l'équilibre et ne pouvait pas frapper dans la surface (66e). Le Canada continuait de pousser. Sur un centre venu de la droite, Larin venait mettre sa tête, mais Courtois était sur la trajectoire (80e). Le Brugeois avait une nouvelle occasion quelques minutes plus tard, mais l'attaquant canadien était incapable de cadrer sa tête alors qu'il était pourtant bien devant Vertonghen (86e).

Le score ne bougeait pas, la Belgique s'imposait, mais réalisait un énorme hold-up au vu de la rencontre. Les Diables Rouges ont été dominés par le Canada, mais ont pu compter sur Courtois. Ils devront montrer un meilleur visage par la suite.

© photonews

Belgique : Courtois - Dendoncker, Alderweireld, Vertonghen - Castagne, Witsel, Tielemans (Onana 46e), Carrasco (Meunier 46e) - De Bruyne, Batshuayi (Openda 78e), E. Hazard (Trossard 62e)

Canada : Borjan - Johnston, Vitoria, Miller, Laryea (Adekugbe 74e) - Hoilett (Larin 58e), Eustáquio (Osorio 81e), Hutchinson (Koné 58e) - Buchanan (Millar 81e), David, Davies

Arbitre : Janny Sikazwe

Avertissement : Carrasco (9e), Meunier (54e), Onana (56e) ; Davies (81e), Johnston (83e)

But : Batshuayi (44e)

Assistance : 40.380