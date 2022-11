Kevin De Bruyne : "Nous n'étions pas assez bons, mais la mentalité était là"

La Belgique n'a pas brillé, mais un but de Michy Batshuayi en fin de première mi-temps a permis aux Diables Rouges de prendre la tête du groupe F.

"Ce n'était pas bon", a clairement déclaré De Bruyne devant les caméras de Sporza. "Je pense que nous n'avons pas bien construit en première mi-temps, nous n'avons pas trouvé l'espace alors qu'il était là. Nous avons corrigé cela à la mi-temps, après quoi c'était légèrement mieux. Même si, en tant qu'équipe, ce n'était pas encore assez bon", a souligné KDB.

"C'était aussi l'objet de ma discussion avec Alderweireld. Je pense qu'il y avait plus d'espace qu'on ne l'a vu et je pense que nous avons trop cherché la longue balle quand il y avait de la place pour passer. Quoi qu'il en soit, une discussion sur notre façon de jouer n'est pas un problème", a poursuivi le meneur de jeu. "Nous savons ce qui doit changer. Finalement, ce n'était pas non plus le plus important (la façon de jouer, la ndlr). Nous n'étions pas assez bons, mais l'esprit de combat était là. C'est quelque chose que nous avons toujours eu, mais aussi une exigence minimale. Si les choses ne vont pas bien, vous pouvez toujours gagner de cette façon. Nous devons en tirer les leçons et être réalistes. Il faut que ce soit mieux, y compris pour moi."