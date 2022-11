Roberto Martinez sur le cas De Bruyne : "Il ne se trouvait pas lui-même"

Le Diables Rouge n'a pas réussi à pleinement s'exprimer dans l'entrejeu belge face à la solide équipe canadienne.

Face au Canada, tous les Diables Rouges ont été en difficulté ce mercredi soir face à la Belgique, tous y compris Kevin De Bruyne. Pourtant souvent le maître de l'entrejeu de Roberto Martinez, KDB n'a pas réussi à renverser et plier la rencontre comme il sait souvent le faire.

Après la rencontre, le sélectionneur fédéral n'a pu que constater et admettre l'inévitable : son mener était à côté de ses pompes.

"On ne trouvait pas Kevin et donc il ne se trouvait pas lui-même. C’est un gagnant. Quand vous ne jouez pas bien, c’est de la frustration qui finit par ressortir. On doit être critique, comprendre les choses. On a pris trois points, on avance maintenant vers le match suivant", a confié Martinez au Soir.