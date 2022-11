📷 La statistique triste mais à la fois encourageante d'Eden Hazard face au Canada

On le sait, ce n'est plus un secret : la carrière d'Eden Hazard au Real Madrid tiendra juste du mauvais souvenir. Après une présence accrue sur... le banc madrilène cette saison, Eden Hazard n'est pas arrivé en forme au Mondial et beaucoup pensaient qu'il ne tiendrait pas la route.

Face au Canada, le capitaine des Diables a pris ses responsabilités dès le coup d'envoi et n'a pas démérité. Avec quelques jolis touches et contrôles de balle, il a montré qu'il pouvait monter en température dans ce tournoi.

OptaJose a sorti une triste statistique mais également encourageante : Eden Hazard a joué 62 minutes face au Canada soit plus que dans ses six matchs avec le Real Madrid cette saison toutes compétitions confondues (le plus étant 60 minutes face au Celtic).

62 - Eden Hazard 🇧đŸ‡Ș has played 62 minutes with his National Team against Canada tonight in @FIFAWorldCup, more than in any of his six games with @realmadriden in all competitions this season (60' against Celtic). Redemption? pic.twitter.com/5dTBPynrde