Eden Hazard, "One Love" et ... les Allemands : "Ils auraient mieux fait de ne pas le faire et de gagner"

Interrogé à propos du port du fameux brassard One Love, Eden Hazard s'est un peu perdu dans ses déclarations.

On le sait, le sujet est très tendu. L'histoire du brassard One Love faut couler beaucoup d'encre et chacun a son opinion à ce propos. Comme on a pu le voir, Eden Hazard n'a pas porté ce fameux brassard (alors qu'il l'avait face à l'Egypte) contre le Canada et après la rencontre, il a été confronté à des questions à ce propos au micro de RMC Sports.

"Je ne suis pas à l’aise d’en parler parce que je suis là pour jouer au foot", a déclaré l’attaquant du Real Madrid. "On a été interdit un peu de… Je n’avais pas envie de commencer le match avec un carton jaune, ça aurait été embêtant pour la suite du tournoi. À refaire, peut-être que je le reporterai."

Eden Hazard s’est ensuite exprimé à propos de la protestation des Allemands avant le début de leur match (les joueurs ont mis la main sur la bouche lors de la photo d'équipe. "Oui, mais après, ils ont perdu le match", a répondu l’ancien Lillois. "Ils auraient mieux fait de ne pas le faire et de gagner). On est là pour jouer au foot, je ne suis pas ici pour faire passer un message politique, des gens sont mieux placés pour ça. On veut être concentrés sur le football."

Chacun appréciera.