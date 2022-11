Eden Hazard a répondu à ses détracteurs de la meilleure des manières

Qui le voyait venir ? Dans le jeu, Eden Hazard a été le meilleur belge pendant 60 minutes. Calme au ballon, il a obtenu des fautes précieuses pour faire souffler un bloc belge en apnée.

Commençons par ne pas être hypocrite : si vous nous aviez demandé notre onze pour ce premier match des Diables Rouges au Qatar, Eden Hazard n'y aurait pas figuré. Comme 75% de nos lecteurs ayant participé au sondage, la plupart préférant aligner d'entrée de jeu Leandro Trossard. Force est de constater ce jeudi matin qu'Eden a répondu de la meilleure des manières aux sceptiques, en étant le meilleur Diable sur la pelouse ne portant pas de gants de gardien.

Le problème réside en une question : est-ce normal ? On s'attendait à ce qu'Eden soit encore précieux dans certains contextes, et surtout dans un contexte : si la Belgique était sous pression. Son expérience, sa conservation hors-normes du ballon (qualité unique dans le noyau), son intelligence et surtout sa capacité à obtenir des fautes à tout moment, une capacité qu'il n'a pas perdue même dans ses moments les plus difficiles au Real Madrid, tout ça devait permettre au bloc belge de souffler. À une équipe en apnée de respirer.

Très bon signe pour...les matchs à élimination directe

Comme cela avait été le cas face au Brésil, Eden a donc permis à toute l'équipe de respirer, de se calmer. Le problème, et la raison pour laquelle c'est un constat inquiétant, c'est que cela n'aurait pas dû être nécessaire face au Canada. Hazard n'aurait pas dû être si important d'entrée de tournoi. Les plus optimistes jugeaient qu'il prendrait du rythme en poules pour être capable de faire ça plus tard, face à un adversaire comme le Brésil, l'Espagne, la France.

Face au "modeste" Canada, nous avons eu besoin d'une bombonne d'oxygène. Nous avons eu besoin d'Eden Hazard. Et même alors que leur capitaine leur permettait de souffler, les autres Diables continuaient à étouffer. Bravo, Eden : tu nous a donné tort. Mais que tu aies eu à le faire si tôt n'est pas rasusrant...