📷 Cesc Fabregas heureux de revoir Eden Hazard

62 minutes, c'est le temps passé par Eden Hazard ce mercredi soir sur le terrain face au Canada pour l'entrée en lice des Diables Rouges dans cette Coupe du monde 2022.

Une montée en puissance et un nombre de minutes encourageants alors que beaucoup évoquaient un manque de rythme qui aurait pu lui jouer un mauvais tour.

Si cette heure de jeu du capitaine des Diables a certainement dû faire plaisir à de nombreux supporters belges, elle a également fait chaud au coeur d'un certain Cesc Fabregas.

L'ancien équipier d'Eden Hazard à Chelsea a publié un message à l'attention de son ancien partenaire : "C'est si beau de voir Eden jouer (et bien jouer) au haut niveau".

So nice to see Eden play (and play well) at the big stage again.