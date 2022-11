"Victoire laborieuse", "Un gros ouf de soulagement" : la presse étrangère pas convaincue après la victoire des Diables

La presse étrangère s'accorde sur le fait que les Diables ont eu beaucoup de chance face à une équipe canadienne courageuse.

Difficile de parler de prestation convaincante de la part des Diables Rouges ce mercredi soir face au Canada pour leur entrée en lice dans cette Coupe du monde au Qatar.

Du côté de la presse internationale, les avis s'accordent également sur le fait que les Diables ont eu très chaud face aux courageux Canadiens.

"La Belgique peut pousser un gros ouf de soulagement, loin d’être impériale face au Canada", estime Eurosport France et qui va dans le sens de L'Equipe qui évoque "l'expérience et un brin de chance" des Diables face à une équipe du Canada "séduisante et sans complexe".

Pour la BBC, il s'agit d'une victoire "laborieuse" et "chanceuse" pour une Belgique qui doit remercier "la mauvaise finition du Canada". Même son de cloche côté italien avec la Gazzetta dello Sport qui parle d'une victoire "aussi laide que précieuse".

La presse étrangère est cependant unanime quant à l'homme du match : Thibaut Courtois. Le portier belge a sauvé les meubles à plus d'une reprise pour son équipe.