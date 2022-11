🎥 Quand Thierry Henry réconfortent les joueurs canadiens

Sans doute satisfait des trois points pris par les Diables Rouges, Thierry Henry a tout de même tenu à saluer les joueurs canadiens dans les coulisses du Stade Ahmed bin Ali de Doha. Un beau geste de l'adjoint de Roberto Martinez qui a des liens avec le Canada puisqu'il a coaché Montréal entre novembre 2019 et février 2021.

Thierry Henry knows a great performance when he sees one 👏#FIFAWorldCup | #Qatar2022