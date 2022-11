Roberto Martinez lucide après la victoire in extremis des Diables : "Notre pire match dans un grand tournoi"

Le sélectionneur fédéral n'a pu que reconnaître la faiblesse de son équipe malgré la victoire.

Une entrée en lice réussie au niveau du résultat mais absolument pas dans la manière. Voilà comment on pourrait résumer la victoire des Diables Rouges face au Canada mercredi soir.

Après la rencontre, Roberto Martinez n'a pu que se résoudre à l'évidence. "Techniquement, c’était notre pire match dans un grand tournoi. Mais il n’est pas si mauvais que cela puisqu’on a finalement gagné. Une victoire quand vous jouez mal, ça n’arrive pas juste par hasard. On a eu un peu de chance, mais on a tenu, récoltant même une clean sheet grâce notamment au penalty arrêté par Thibaut Courtois", a confié Martinez dans des propos rapportés par Le Soir.

Le sélectionneur estime que la Canada a signé une belle rencontre alors que les Belges ont pu compter sur l'entrée des joueurs frais : "Ils ont apporté un plus physiquement. Un match, ce n’est pas simplement onze joueurs, mais bien seize. On s’est adapté au match et on a trouvé une manière de mériter la victoire".

"Sans être vraiment nous-mêmes, on a gagné. Une clean sheet face à une belle équipe comme ça, c’est une satisfaction", a ajouté Martinez.