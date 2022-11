Un ex-international Néerlandais pas tendre avec les Diables : "La Belgique est devenue une équipe moyenne"

La performance de la Belgique face au Canada a suscité beaucoup de réactions.

Pierre Van Hooijdonk, ex- international néerlandais passé par le Celtic, Benfica et surtout Feyenoord où il a laissé son empreinte, est aujourd'hui analyste et consultant.

Présent sur la chaine NOS, l'ancien buteur couvrait la victoire laborieuse de la Belgique face au Canada (1-0) : "La Belgique est devenue une équipe moyenne. Ils ont beaucoup perdu par rapport aux compétitions précédentes. Pour ce qui est d'Eden Hazard... quand on voit un Leandro Trossard monter au jeu, il est meilleur et en bien meilleure forme. Depuis qu'il est parti au Real Madrid, les choses se sont dégradées."

Selon Van Hooijdonk, Roberto Martinez devra faire des choix importants devant, mais aussi au milieu de terrain : "Onana a apporté une puissance de duel et une capacité de course au milieu de terrain. Ils en avaient besoin en seconde période."