Le coach du Canada a félicité ses joueurs...à sa manière : "Il nous a dit qu'on avait de grosses cou***es"

Le sélectionneur canadien a salué la prestation de ses hommes face à la Belgique, malgré la défaite (1-0).

John Herdman, sélectionneur des Canucks, a ainsi félicité le courage de ses hommes, d'une manière bien spéciale. "Il nous a dit qu’on avait des grosses couilles", a déclaré le milieu de terrain Samuel Piette au micro de RDS.

Le défenseur Steven Vitoria ne cachait pas néanmoins sa déception. "C’est dur à encaisser, c’est sûr. Mais on sait qu’à ce niveau, si on donne une demi-chance, les autres équipes vont en profiter. Dans une compétition comme celle-là, un but, une chance et vous pouvez gagner un match comme ça."

Mais le Canada a montré beaucoup de choses intéressantes, qui permettent d'être positif pour la suite du tournoi. "Mais il faut voir le verre à moitié plein. Ce n’est pas facile de faire ce qu’on a fait ce soir. C’est un coup qu’il a fallu encaisser et je pense qu’on l’a bien fait. On a continué d’avancer, on a bien réagi. On a terminé le match avec 21 tirs."