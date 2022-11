Axel Witsel : "Si on doit jouer sept matchs comme ça pour aller au bout, je signe"

La Belgique a pris les trois points pour lancer son Mondial, dans une rencontre tout sauf facile face au Canada.

Les Diables l'ont emporté 1-0 face au Canada hier, mais ce fut laborieux.

Les commentaires ont été très nombreux et mitigés, certains fustigent la manière mais d'autres ne retiennent que la victoire, qu'ils considèrent comme le plus important.

"Nous avons beaucoup souffert, notamment avec leur pressing. En deuxième mi-temps, cela a été un petit mieux en jouant davantage avec Thibault", analysait Axel Witsel en zone mixte dans des propos repris par So Foot.

"A la base, il n'y a pas corner, donc il n’y a pas penalty, mais grâce à Thibaut, on reste dans le match. Il nous sauve aujourd’hui", poursuit le Diable critique envers l'arbitrage.

"Nous devons faire mieux, mais il n'y a pas que nous, regardez l’Allemagne, l’Argentine. Un premier match de Coupe du monde n’est jamais simple, on peut le perdre en ayant 80% de possession. Le plus important, c’était de prendre les trois points", ponctue le milieu de l'Atletico. "Si on doit jouer sept matchs comme ça pour aller au bout, je signe."