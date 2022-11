Officiel : Pep Guardiola prolonge à Manchester City

Kevin De Bruyne et les Citizens continueront avec l'Espagnol à leur tête.

Comme annoncé ces derniers jours par la presse anglaise, Pep Guardiola a prolongé son bail à Manchester City.

Le club l'a officiellement communiqué ce mercredi matin : Guardiola restera jusqu'en 2025.

"Je suis tellement heureux de rester à Manchester City pour deux années supplémentaires", a déclaré Guardiola aux médias du club."Je ne peux pas dire assez merci à tout le monde au club pour m'avoir fait confiance. Je suis heureux et à l'aise ici. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour faire mon travail du mieux possible. Je sais que le prochain chapitre de ce club sera incroyable pour la prochaine décennie. C'est arrivé au cours des dix dernières années, et cela arrivera dans les dix prochaines années parce que ce club est tellement stable."