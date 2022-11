📷 Mbemba et Gigot de retour à l'entraînement avec l'OM, une absence fait parler d'elle

Coupe du monde ou pas, les Olympiens ont repris les entraînements.

Comme l'a partagé l'Olympique de Marseille, les deux ex-Belgicains Chancel Mbemba (ex-Anbderlecht) et Samuel Gigot (ex Courtrai et La Gantoise) sont de retour ce mercredi à l'entraînement, au centre de La Commanderie. Les deux défenseurs, arrivés à la cité phocéenne cet été, ont joué un rôle important durant la première partie de saison.

En revanche, et ça l'OM ne le montre pas sur ses réseaux, mais Gerson ne s'est pas présenté ce mercredi, alors qu'il était attendu en fin de matinée, à l'instar du groupe. La Provence rappelle que le Brésilien, plus que jamais concerné par un départ, était rentré au Brésil pendant que ses dirigeants négociaient avec Flamengo. Le dossier n'aurait visiblement pas beaucoup avancé, de quoi frustrer à nouveau Gerson et son entourage...