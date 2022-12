Qui est Stanis Idumbo, le prodige belge de l'Ajax Amsterdam ?

Le jeune belge Stanis Idumbo brille avec les jeunes de l'Ajax Amsterdam, où il est tout bonnement le joueur le plus décisif.

Alors que la page de la "génération dorée" se tourne, on se demande parfois quels seront les talents belges pouvant briller dans les années à venir. Et si certains ont déjà fait leurs preuves au plus haut niveau, comme Amadou Onana ou Loïs Openda, de nombreux grands talents noir-jaune-rouge attendent leur heure en équipes de jeunes et, ce faisant, se mettent en évidence. C'est le cas de Stanis Idumbo Muzambo (17 ans), milieu créatif qui survole les équipes d'âge de l'Ajax Amsterdam.

Les chiffres ne mentent pas : Idumbo est en effet le joueur le plus décisif de toutes les équipes de jeunes de l'Ajax Amsterdam. Pas une mince affaire, car on sait que l'école de jeunes du club amstellodamois est une référence mondiale. Et ce n'est pas neuf : Stanis Idumbo performe depuis sa signature à l'Ajax, en 2021.

Formé à Bruges et Gand

Stanis Idumbo a commencé son écolage chez les jeunes du Club de Bruges, avant de passer "à l'ennemi" en 2017 direction La Gantoise. Là, il fait déjà par moments forte impression, et notamment...face à ses anciennes couleurs contre lesquelles il marque un but qui fait le buzz en 2019.

Comme beaucoup de jeunes talents belges, Stanis sera courtisé par l'étranger, et finira donc par quitter nos contrées pour tenter sa chance ailleurs. Direction l'Ajax Amsterdam en juillet 2021. Dès ses débuts, Idumbo brille, avec une saison à 8 buts et 6 passes décisives en U17 et U18. Cette saison, il hausse encore le niveau : 20 matchs, 10 buts et 12 assists alors que nous ne sommes qu'en décembre. Stanis Idumbo s'est entre autres montré à son avantage sur la scène européenne, en Youth League (3 buts, 2 assists en 6 matchs). Inutile de dire que l'Ajax garde un oeil attentif sur le joueur le plus décisif de son centre de formation, qui est sous contrat jusqu'en 2024.

Et en sélection ?

Stanis Idumbo porte les couleurs des équipes d'âge belges, depuis les U15 jusqu'aux U18 actuellement. Pourtant, il pourrait également devenir international...français : Idumbo, dont le frère évolue en Nationale 1 avec les U23 d'OHL et est également international belge U17, est né à Melun, en Île-de-France. Il n'a cependant pas porté les couleurs de la France chez les jeunes.

Avec de telles prestations, un appel à découvrir l'équipe A de l'Ajax Amsterdam pourrait suivre en 2023 ; on espère qu'alors, l'Union Belge convaincra Idumbo de rester en son giron. Car un tel talent pourrait faire partie de la relève de la garde bien nécessaire d'ici à la Coupe du Monde 2026...