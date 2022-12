Cristiano Ronaldo bientôt à l'OM ? "Un endroit magique et différent"

Libre depuis la résiliation de son contrat avec Manchester United, CR7 n'a toujours pas choisi sa future destination.

Libre de tout contrat, Cristiano Ronaldo va devoir se retrouver un nouveau club. Son ancien partenaire en sélection Rolando (37 ans) lui a conseillé de rallier Marseille.

"J’aimerais bien, ça serait une raison de plus pour aller au Vélodrome. On ne va pas se mentir, Ronaldo reste Ronaldo. S’il venait dans une équipe comme l’OM en France, il mettrait au moins une dizaine de buts. Je suis sûr qu’il aiderait bien le club. Est-ce que je lui conseillerais ? Bien sûr, je conseillerais à tous les joueurs d’aller à l’OM. Mais je lui dirais aussi de bien se préparer, parce que ce n’est pas un endroit facile. Il faut apprendre la vie marseillaise, à vivre à fond. L’OM à Marseille, ce n’est pas que pendant les matchs, c’est 24/24h. Mais c’est un endroit magique, et différent", a lâché le défenseur central de Braga pour RMC.