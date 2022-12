Timothy Castagne défend Wout Faes : "Ce n'est pas sa faute !"

Wout Faes a inscrit deux buts contre son camp ce vendredi. Une contre-performance qu'a défendu Timothy Castagne.

Dure soirée pour Leicester City et surtout Wout Faes, auteur de deux buts contre son camp ce vendredi à Liverpool. Le défenseur coûte ainsi cher à son équipe, qui joue son maintien en PL. Timothy Castagne, après Brendan Rodgers, a lui aussi tenu à défendre son équipier et compatriote. "On fait un bon match, c'est dommage d'encaisser ces deux buts contre notre camp, mais je ne pense pas que ce soit la faute de Wout", relativise-t-il sur Play Sports. "Sur le ballon qu'il tente de dégager, il y a peut-être une erreur de communication avec le gardien. Et sur le second but, le ballon vient sur lui".

Faes a rapidement réagi et été bien meilleur en seconde période. "Je lui ai parlé à la pause et lui ai dit d'oublier tout ça, que ce n'était pas sa faute. Il a été très bon après la pause, et ce n'est pas facile dans ces circonstances", se réjouit Castagne. "Nous avons disputé un bon match, avec des occasions. C'était bien meilleur que contre Newcastle United. Mais nous n'avons pas eu de chance".