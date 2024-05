Trois générations en Jupiler Pro League ? Le petit-fils d'une légende pourrait signer en Belgique

Arnor Gudjohnsen (62 ans) est une véritable légende de Jupiler Pro League, avec 198 matchs pour le RSC Anderlecht (54 buts) et 170 matchs pour Lokeren (30 buts). Son fils, Eidur Gudjohnsen (45 ans), a vécu une très riche carrière, portant les maillots de Chelsea et du FC Barcelone, avant de rejoindre le Cercle de Bruges en 2012, puis de passer au Club de Bruges, inscrivant 14 buts pour les deux clubs.

Et désormais, c'est le petit dernier, Andri Gudjohnsen (22 ans), qui pourrait évoluer en Jupiler Pro League. Fabrizio Romano annonce ce dimanche que le fils d'Eidur et petit-fils d'Arnor est en contact avec La Gantoise.

🚨🇮🇸 Excl: Belgian side Gent make contact with Andri Gudjohnsen to sign 22 year old striker who’s top scorer in Denmark this season.



Gent are keen on signing Gudjohnsen and talks will follow to advance on this possible deal. pic.twitter.com/GOxd5UnpMH