🎥 Ligue 1 : Brecht Dejaegere buteur et passeur avec Toulouse, Monaco bat le Brest de Noah Fadiga

C'est Boxing Day ce dimanche en Ligue 1. Plusieurs rencontres étaient ainsi au programme en ce lendemain de réveillon.

Et visiblement, Brecht Dejaegere n'avait pas réveillonné jusqu'à pas d'heure. L'ancien de La Gantoise a offert la victoire à Toulouse face à Ajaccio, en étant à l'assist sur le premier but de son équipe (46e), puis en inscrivant lui-même le second (62e) sur un service du premier buteur, Ratao. Dejaegere, capitaine occasionnel au TFC, réalise une jolie saison puisqu'il inscrivait déjà là son 4e but en Ligue 1.

Victoire également pour l'AS Monaco de Philippe Clément (1-0) sans Eliot Matazo, resté sur le banc, face au Stade Brestois. Noah Fadiga était titulaire au back droit côté Brest. Le but monégasque a été inscrit par le Russe Aleksandr Golovin à la 54e minute de jeu. Nantes s'est éloigné de la zone rouge en battant Auxerre (1-0), qui y reste engoncé. Enfin, Angers s'est incliné en dernière minute contre Lorient ; Abdallah Simah a inscrit deux buts, l'un pour Angers puis contre son camp pour les Merlus. Il peut s'en vouloir car Lorient fera ensuite 1-2 à la 88e.

