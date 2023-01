Franck Haise calme le jeu : "On ne va pas se comparer à Paris non plus"

Le PSG n'est plus invaincu en Ligue 1 cette saison. La faute au Racing Club de Lens de Franck Haise.

En ce premier janvier 2022, contre un PSG qui comptait quelques absents (Kimpembé, Nuno Mendes, Messi, Neymar, Renato Sanches), le Racing Club de Lens a fait honneur à sa place de dauphin de l'ogre parisien. Emmenés par un excellent Loïs Openda, les Lensois se sont imposés sur le score de 3- et reviennent à 4 points de la première place.

De quoi rêver du titre de champion de France ? Franck Haise est assez clair à ce propos : "Je ne suis pas habituellement prudent, mais on jouait le PSG, une des plus grandes équipes d’Europe. On est content d’être à 4 points, mais surtout d’en avoir déjà 40. Notre objectif est de continuer à faire ce qu’on fait, ce type de match. Restons ambitieux dans le jeu, avec cet état d’esprit là, mais on ne va pas se comparer à Paris non plus."

Cette victoire est un superbe cadeau pour le coach lensois qui était sur le petit banc des Sang et Or pour la 100ème fois. "Il y a des chances ! Il y a un paquet de matches dont je me souviens, mais celui-ci est bien sûr un peu particulier. C’est un chiffre symbolique et on a fait surtout une grosse performance. Les joueurs ont fait un match exceptionnel. On a répondu à un peu toutes les problématiques en dehors du but encaissé où on est resté trop longtemps sur un bloc bas. On a sorti les ballons sous pression, on a marqué sur une attaque placée, sur une transition, un contre-pressing… On est toujours resté engagé mais calme."