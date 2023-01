Romelu Lukaku fait à nouveau une promesse au RSC Anderlecht

Romelu Lukaku est un "Neerpede boy" dans l'âme et ne perd pas une occasion de le rappeler.

S'il n'a que 29 ans et que sa fin de carrière n'est donc pas pour tout de suite, Romelu Lukaku pense déjà à l'avenir. À court terme, cela signifie d'abord rester à l'Inter Milan, où il est actuellement prêté par Chelsea. "Je veux rester ici. Les gens le savent. Maintenant, je veux aider l'Inter dans ces 6 prochains mois, travailler dur et si tout va bien, on discutera avec Chelsea pour trouver une solution", déclare l'attaquant des Nerazzurri.

Dès son premier passage, Lukaku est tombé amoureux de la Serie A et de Milan, qu'il a aidé à remporter le Scudetto. Lui qui aurait tant aimé briller à Chelsea, le club dont il est fan depuis qu'il est enfant, se sent chez lui à l'Inter. "Finir ma carrière ici ? Oui, j'aimerais bien. Mais je veux aussi retourner à Anderlecht. L'idée a toujours été de terminer ma carrière là-bas", rappelle le Diable Rouge. Un scénario qu'il a déjà évoqué à de multiples reprises. Cela ne sera cependant pas pour tout de suite.