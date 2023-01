Rudi Garcia, coach de Cristiano Ronaldo, blague : "J'ai essayé de ramener Messi de Doha..."

Rudi Garcia, coach d'Al-Nassr et donc nouvel entraîneur de Cristiano Ronaldo, a tenté une petite blague en conférence de presse.

Rudi Garcia, coach du leader du championnat saoudien Al Nassr, débute 2023 avec un sacré cadeau de fin d'année : l'arrivée de Cristiano Ronaldo. L'entraîneur français a évoqué cette signature en conférence de presse et a plaisanté sur la rivalité entre Messi et Ronaldo, mais aussi entre le Qatar et l'Arabie Saoudite. "J'ai essayé de ramener Messi de Doha", blague ainsi Garcia, à l'hilarité des journalistes saoudiens.

Vainqueur contre Al-Khaleej ce samedi (1-0), Al-Nassr est leader du championnat après onze journées.