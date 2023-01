L'AC Milan remonte le score à Lecce mais perd un point, pas de De Ketelaere

Les Rossoneri ont souffert face à Lecce, équipe de milieu de classement.

Mené au score après 3 minutes (csc de Theo Hernandez), Milan a ensuite encaissé un second but des oeuvres de Baschirotto une vingtaine de minutes plus tard.

Les Rossoneri, avec Saelemaekers titulaire, Origi et Vranckx montés au jeu, sont parvenus à recoller au score grâce Leao (58e), puis a pris l'avantage sur une reprise de la tête de Calabria (70e).

Milan a eu des occasions pour prendre l'avantage, mais cale finalement. Les hommes de Pioli font du sur-place et, avec 9 points de retard sur le leader napolitain, réalisent une mauvaise opération malgré les circonstances du match.

On remarquera que Charles De Ketelaere est resté sur le banc milanais.