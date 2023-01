🎥 Arthur Theate après l'exploit contre le PSG: "Fier d'avoir pris les trois points"

Excellent sur le terrain contre les Parisiens, Arthur Theate a aussi été très bon à l'interview après le match.

"Ce n'est pas spécialement dans ces matchs-là qu'on va jouer notre championnat": Arthur Theate estime que pour atteindre ses objectifs, le Stade Rennais devra aussi et surtout être bon contre les plus petits calibres de Ligue 1.

Mais il ne boudait pas son plaisir pour autant après avoir infligé au PSG sa deuxième défaite de la saison. "Je suis fier et très content d'avoir pris les trois points et je trouve qu'on le mérite", insiste le défenseur belge.

Et ce qui semble rendre encore plus fier l'ancien Ostendais, c'est que pour faire tomber le PSG, les Rennais ont dû aussi montrer un autre visage que celui qu'ils ont l'habitude d'afficher. "Il a fallu être un peu plus sale, un peu plus dur dans les duels et un peu moins propre à la relance. On l'a vu dans les dix dernières minutes: on ne gardait plus un ballon, on dégageait devant, mais moi, ça me fait plaisir de voir ça, parce que ça veut dire qu'on prend de la maturité et qu'on grandit.