Liga : la Real Sociedad continue de titiller les ténors

Derrière le FC Barcelone et le Real Madrid, on se dispute les places européennes.

La Real Sociedad continue sa superbe saison. Calé derrière le Barça et le Real au classement, le club basque n'en finit plus d'étonner. Ce samedi, les anciens coéquipiers d'Adnan Januzaj se sont imposés sur la pelouse du Rayo Vallecano.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'affaire a été assez vite conclue. Le premier but a été marqué par l'ancien Gantois Sorloth (16', 0-2), le second quelques minutes plus tard par Barrenetxea (31', 0-2).

Au classement, et avec 38 points, la Real Sociedad revient à hauteur du Real Madrid qui jouera ce dimanche. La Ligue des Champions leur tend les bras.