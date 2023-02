Le Reims de Will Still retourne Lorient, l'OM met la pression sur le PSG

Il y a une belle journée de Ligue 1 ce mercredi.

Durant pratiquement une mi-temps, Will Still a peut-être aperçu pour la première fois le spectre de la défaite en tant que coach du Stade de Reims. Son équipe était en effet menée 0-2 face à Lorient à la suite de buts de Le Fée et de Koné. Juste avant la pause, il a cependant vu son équipe réduire le score par Balogun sur penalty.

Après la pause, Reims et ses anciens de la Pro League ont pris feu : Balogun a signé un triplé, alors que Doumbia avait égalisé. Avec cette victoire, Will Still continue sa marche en avant et est toujours invaincu à la tête de l'équipe.

De son côté, l'Olympique de Marseille s'est imposé à Nantes, ce qui est tout sauf simple cette saison. Les Marseillais ont dû attendre la deuxième période pour prendre l'avantage sur un but contre son camp de Joao Victor. Le Marocain Ounahi, fraîchement arrivé dans la Cité Phocéenne, a joué ses premières minutes et a inscrit un but fantastique dans les arrêts de jeu (0-2). Marseille revient à 2 points du PSG qui joue ce mercredi soir à Montpellier.

Les autres rencontres :

Toulouse - Troyes : 4-1

LOSC - Clermont : 0-0

Angers - Ajaccio 1-2