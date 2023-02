Erik ten Hag veut se débarrasser de six joueurs cet été à Manchester United

Erik ten Hag entend bien continuer sa révolution l'été prochain pour définitivement façonner des Red Devils à son image.

L’entraîneur de Manchester United Erik ten Hag a établi une liste de six joueurs à sacrifier lors du prochain mercato estival, selon les informations du Daily Mirror.

Parmi ces éléments poussés vers la sortie se trouvent les défenseurs centraux Harry Maguire (29 ans, 9 apparitions en Premier League cette saison) et Eric Bailly (28 ans, 6 matchs en L1 cette saison), pour rappel prêté avec option d’achat à l’Olympique de Marseille. Mais aussi le latéral gauche Alex Telles (30 ans, 13 matchs en Liga cette saison), actuellement cédé à Séville, les milieux de terrain Scott McTominay (26 ans, 15 apparitions en Premier League cette saison) et Donny van de Beek (25 ans, 7 apparitions en Premier League cette saison), ainsi que l’attaquant Anthony Martial (27 ans, 9 matchs et 3 buts en Premier League cette saison).