Le Bayern renoue enfin avec la victoire en Bundesliga

Après une large victoire en Coupe, enfin un succès en championnat pour les Bavarois.

Le Bayern, qui restait sur trois partages consécutifs, n'avait pas encore gagné en Bundesliga cette année, c'est désormais chose faite. Après le 0-4 infligé à Mayence en Coupe cette semaine, les Bavarois ont démarré la rencontre tambour battant à Wolfsburg, où Koen Casteels et Sebastiaan Bonrnauw étaient titulaires.

Le Bayern a planté trois buts dans les 19 premières minutes pour s'envoler vers la victoire. Kingsley Coman a d'abord profité d'assists d'Alphonso Davies et de Joao Cancelo pour inscrire un doublé et Thomas Muller a inscrit le troisième but de la tête, suite à un centre de Joshua Kimmich.

Et si Jakub Kaminski a réduit l'écart juste avant la pause, Jamal Musiala a redonné de l'air au Rekordmeister et c'est finalement Mattias Svanberg qui a fixé le score. Victoire 2-4 du Bayern qui reprend la tête et un point d'avance sur l'Union Berlin, le Borussia Dortmund est troisième à trois points du leader.