🎥 Le réveil de Liverpool contre Everton et Amadou Onana

Un Derby de la Mersey maîtrisé et enfin une victoire: mission accomplie pour Jurgen Klopp et ses hommes, lundi soir, en clôture de la 22e journée de Premier League.

Huit jours après la claque subie à Wolverhampton (3-0) et alors qu'ils restaient sur une série de quatre matchs sans victoire en Premier League, les Reds n'avaient pas le droit à l'erreur contre leurs voisins d'Everton et Amadou Onana qui, fidèle à ses habitudes, était titulaire.

Salah et Gakpo buteurs, Liverpool s'impose

Liverpool a d'ailleurs entamé ce Derby de la Mersey avec la manière, en mettant la pression sur la défense des Toffees. Mais il a fallu attendre la 36e minute pour voir les Reds prendre les commandes. Suite à un corner pour Everton et à un coup de tête de McNeil repoussé par le poteau, Darwin Nunez a déboulé sur le flanc droit avant de servir Mo Salah. L'Égyptien n'avait plus marqué depuis le 26 janvier, il a lancé Liverpool dans cette rencontre.

En début de seconde période, Cody Gakpo a doublé la mise et définitivement rassuré les Reds. Incapables de réduire l'écart, les Toffees s'inclinent logiquement à Anfield Road (2-0) et restent coincés à la 18e place avec un point de retard sur Leeds et deux sur West Ham. Liverpool profite de son succès pour passer devant Chelsea et s'intaller à la neuvième place, à neuf unités du top 4.

Après un tir sur leur poteau, les Reds ont remonté le terrain à très grande vitesse pour ouvrir le score via @MoSalah 🔥#LIVEVE #MerseysideDerby pic.twitter.com/61qshgh0dn — VOOsport (@VOOsport) February 13, 2023