Seraing arrache le partage contre Zulte Waregem et se permet de croire encore au maintien

Ce samedi soir (18h15), le RFC Seraing recevait Zulte Waregem lors de la 26ème journée de Jupiler Pro League.

Pour la réception de Zulte Waregem, Jean-Sébastien Legros ne pouvait pas compter sur Galjé, Bernier et Sylla. Le T1 des Métallos effectuait deux changements dans son onze par rapport au week-end dernier à Charleroi. Lahssaini et Mvoué étaient alignés d'entrée de jeu, Sissoko et Mansoni débutaient sur le banc. Pour ce déplacement à Seraing, Mbaye Leye devait se passer des services de Miroshi et Vormer, tous deux blessés. Très incertain, Brüls était finalement présent dans le onze aligné par l'Essevee.

Le round d'observation durait quasiment une demi-heure avant de voir des frappes à distances du côté des deux formations. La première grosse occasion venait finalement des pieds de Vagner mais Bossut repoussait la frappe puissante du joueur prêté par Metz (38e). Peu de temps avant la pause, Zulte Waregem obtenait un penalty pour une faute de main de Lepoint dans la surface sur un tir de Brüls.

© photonews

Une décision sévère puisque le cuir touchait d'abord la tête du capitaine sérésien avant d'aller ricocher sur sa main, mais la VAR validait la décision de monsieur Van Damme. Vossen se chargeait de transformer l'envoi (43e), 0-1.

© photonews

En seconde période, Zulte faisait preuve de métier en attendant des Sérésiens poussifs et sans grinta. Les Métallos ne montraient aucun signe de révolte. Pire, les locaux se voyaient réduits à dix après une grossière faute de Tshibuabua sur Rommens peu après l'heure de jeu (62e).

© photonews

L'Essevee se retrouvait également en infériorité numérique douze minutes plus tard après un deuxième carton jaune de Brüls (74e).

© photonews

Dietsch, vigilant, sera à la parade sur deux bonnes frappes de Ndour (78e) et (81e). Poaty égalisait en fin de rencontre via une magnifique reprise de volée (86e), 1-1. Le score ne bougeait plus (1-1).

© photonews

© photonews

Seraing est parvenu à arracher le point de l'espoir ce samedi face à Zulte Waregem. Pourtant moins entreprenants que les Flandriens, les Métallos ont eu un sursaut d'orgueil en fin de rencontre. Seraing reste dernier, mais compte 18 points au compteur. L'Essevee reste 16 avec 22 unités.

Seraing : Dietsch, Opare (Trémoulet 74e), Tshibuabua, Mbow, Poaty, Lahssaini (Mansoni 46e), Lepoint, Cachbach (Kilota 71e), Mvoué (Sissoko 71e), Vagner (Guillaume 84e), Mouandilmadji

Zulte Waregem : Bossut, Ciranni, Derijck, Lopez, Fila, Sissako, Rommens, Fadera (Drambaiev 83e), Brüls, Gano, Vossen (Ndour 74e)

Arbitre : Kevin Van Damme

Avertissement : Opare (21e), Lepoint (32e), Mbow (80e) ; Brüls (67e et 74e) et Rommens (90e+2)

Rouge : Tshibuabua (62e) et Brüls (74e)

But : Poaty (86e) ;Vossen (42e pen)