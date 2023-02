Jean-Sébastien Legros frustré : "Beaucoup de personnes seraient soulagées de ne plus nous voir en D1A"

Ce samedi soir, Seraing a arraché le partage contre Zulte Waregem (1-1) lors de la 26ème journée de Jupiler Pro League.

Le premier but tombait en fin de première période quand Christophe Lepoint voyait le ballon toucher sa tête avant de rebondir sur son bras dans le rectangle liégeois. L’arbitre accordait un penalty à Zulte Waregem après intervention de la VAR. Jelle Vossen se chargeait de le transformer, portant les Flandriens aux commandes (43e). La tâche des Métallos se compliquait lorsque Marvin Tshibuabua voyait rouge pour un tacle pied en avant sur Nicolas Rommens (62e). Les deux équipes se retrouvaient à dix contre dix lorsque Christian Brüls recevait son second carton jaune (74e). En fin de rencontre, Seraing arrachait l’égalisation via une belle reprise de Morgan Poaty (86e).

"Je suis très déçu et très frustré. Il y a évidemment ce penalty très très très litigieux, et je pèse mes mots. C'est certainement une décision qui fait plaisir à beaucoup de personnes qui seraient soulagées de ne plus nous voir en D1A car nous avons des petits moyens et que nous n'avons pas le même niveau que les autres équipes. Le Pairay n'est pas un déplacement sexy pour certains. Nous demandons du respect", a lâché d'emblée Jean-Sébastien Legros à l'issue de la rencontre.

"Je suis fier de mes joueurs"

"Zulte aurait pu tuer la rencontre. Néanmoins, nous avons eu aussi des opportunités intéressantes. Je suis fier de mes joueurs qui ont fait preuve d'abnégation et qui sont parvenus à arracher ce point. Nous avons même pris des risques durant les cinq dernières minutes pour aller prendre les trois points", a conclu le T1 des Métallos.

Les Métallos, avec 19 points, restent lanterne rouge, mais comptent toujours 3 points de retard sur Zulte Waregem, 16e, et 1 point sur Ostende, 17e.