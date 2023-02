Gérald Kilota : "La suite sera difficile, mais on va se battre jusqu'au bout"

Ce samedi soir, Seraing a arraché le partage contre Zulte Waregem (1-1) lors de la 26ème journée de Jupiler Pro League.

Le premier but tombait en fin de première période quand Christophe Lepoint voyait le ballon toucher sa tête avant de rebondir sur son bras dans le rectangle liégeois. L’arbitre accordait un penalty à Zulte Waregem après intervention de la VAR. Jelle Vossen se chargeait de le transformer, portant les Flandriens aux commandes (43e). La tâche des Métallos se compliquait lorsque Marvin Tshibuabua voyait rouge pour un tacle pied en avant sur Nicolas Rommens (62e). Les deux équipes se retrouvaient à dix contre dix lorsque Christian Brüls recevait son second carton jaune (74e). En fin de rencontre, Seraing arrachait l’égalisation via une belle reprise de Morgan Poaty (86e).

"La suite de la saison sera difficile, mais on va se battre jusqu'au bout"

"Ce partage n'est pas suffisant, mais on a le mérite de revenir au score. On a gagné ce point et on croit toujours au maintien de notre côté. Si on avait perdu ce soir contre Zulte, on aurait pris un gros coup sur la tête. Tant mieux pour nous, on partage l'enjeu et on évite la défaite. La suite de la saison sera difficile, mais on va se battre jusqu'au bout", a confié Gérald Kilota à l'issue de la rencontre.

"Aucun d'entre nous ne veut voir le club descendre"

Jusqu'à l'heure de jeu, on sentait plus de motivation et d'envie du côté des visiteurs, mais les Métallos ont changé d'attitude à une demi-heure de la fin. "L'envie était là, et c'est peut-être la manière qui ne se manifestait pas assez. Aucun d'entre nous ne veut voir le club descendre", a souligné le back gauche polyvalent avant d'évoquer le penalty litigieux accordé à Zulte Waregem. "Il n'y a pas penalty vu que le ballon touche une autre partie du corps avant de ricocher sur la main. C'est malheureux pour nous, mais il faudra faire avec jusqu'à l'issue de l'exercice. Beaucoup de personnes sont contre nous et veulent nous voir descendre en D1B. On lit et on entend beaucoup de critiques et on essaie de passer outre. On va se battre pour montrer qu'on a notre place en première division", a ajouté le joueur âgé de 29 ans.

Après avoir disputé ses premières minutes de la saison contre OHL, l'ancien capitaine sérésien n'avait pas effectué le déplacement à Charleroi le week-end dernier. "J'ai eu une petite surcharge au niveau du genou et je ne voulais pas prendre de risque. Là, je vais beaucoup mieux et je suis prêt pour la dernière ligne droite", a conclu Kilota.