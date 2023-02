Morgan Poaty : "Si on avait perdu contre Zulte Waregem, c'était quasiment fini"

Ce samedi soir, Seraing a arraché le partage contre Zulte Waregem (1-1) lors de la 26ème journée de Jupiler Pro League.

Le premier but tombait en fin de première période quand Christophe Lepoint voyait le ballon toucher sa tête avant de rebondir sur son bras dans le rectangle liégeois. L’arbitre accordait un penalty à Zulte Waregem après intervention de la VAR. Jelle Vossen se chargeait de le transformer, portant les Flandriens aux commandes (43e). La tâche des Métallos se compliquait lorsque Marvin Tshibuabua voyait rouge pour un tacle pied en avant sur Nicolas Rommens (62e). Les deux équipes se retrouvaient à dix contre dix lorsque Christian Brüls recevait son second carton jaune (74e). En fin de rencontre, Seraing arrachait l’égalisation via une belle reprise de Morgan Poaty (86e).

"On n'a rien lâché"

"Ce fut un match très compliqué, surtout en première période. Mais on n'a rien lâché et on a su revenir dans cette rencontre face à une équipe de Zulte qui devait gagner aussi. On concède un penalty, je ne sais pas si la décision de l'arbitre est bonne, et on se retrouve mené au score. Cela devient très difficile dans la tête de chaque joueur. Puis, on prend un carton rouge et on se retrouve en infériorité numérique et là on se dit que c'est cuit. Et on revient dans la partie, respect à toute l'équipe", a confié Morgan Poaty.

"Ce maintien est encore possible"

Le back gauche sérésien a inscrit un beau but ce samedi soir. "Un joli goal, c'est vrai. Je ne me suis pas posé de question et le ballon va au fond. Il y a un peu de chance aussi, mais je me sens vraiment bien en ce moment. Dès que j'ai l'opportunité de me mettre en position de frappe, je tire. J'essaie d'apporter un plus à l'équipe en étant décisif. Un but important qui nous permet de pouvoir disputer encore une finale le week-end prochain. Si on avait perdu contre Zulte, c'était quasiment fini. Le but de l'espoir en fait. Ce maintien est encore possible. On possède un groupe qui ne lâche rien malgré un contexte très compliqué. C'est une super expérience et une magnifique opportunité d'évoluer en D1A, donc on doit en profiter pleinement et faire notre maximum pour y rester. On est déjà focus sur Malines où il faudra débuter différemment la partie", a conclu Poaty.