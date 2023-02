Mbaye Leye : "On espère que la poisse va nous quitter"

Ce samedi soir, Seraing a arraché le partage contre Zulte Waregem (1-1) lors de la 26ème journée de Jupiler Pro League.

Le premier but tombait en fin de première période quand Christophe Lepoint voyait le ballon toucher sa tête avant de rebondir sur son bras dans le rectangle liégeois. L’arbitre accordait un penalty à Zulte Waregem après intervention de la VAR. Jelle Vossen se chargeait de le transformer, portant les Flandriens aux commandes (43e). La tâche des Métallos se compliquait lorsque Marvin Tshibuabua voyait rouge pour un tacle pied en avant sur Nicolas Rommens (62e). Les deux équipes se retrouvaient à dix contre dix lorsque Christian Brüls recevait son second carton jaune (74e). En fin de rencontre, Seraing arrachait l’égalisation via une belle reprise de Morgan Poaty (86e).

"C'est un remake du match contre Ostende"

Mbaye Leye était évidemment déçu à l'issue de la rencontre. "C'est un remake du match fait à la maison contre Ostende la semaine dernière (1-1). On domine et on contrôle la partie à nouveau, mais on ne marque pas ce deuxième but. On a laissé Seraing très longtemps dans le match et ils ont ensuite un joueur libre de tirer et ça fait mouche. Beaucoup de déception car on pouvait prendre les trois points ici. Il va falloir être capable de conserver le résultat quand on veut rester en D1A", a confié le technicien sénégalais à l'issue de la rencontre.

"Il nous reste huit matchs et tout est possible"

Zulte vient de rater deux fois le coche de suite. "On laisse deux points importants à la maison contre le KVO et deux autres ici au Pairay. On aurait pu faire une bonne affaire au classement avec quatre points de plus ! On doit être en mesure de marquer ce deuxième but et de tuer la rencontre en fait. On encaisse souvent un but évitable. On espère que la poisse va nous quitter. On a perdu des joueurs importants sur blessure comme Tambedou, Vormer et Miroshi, et parfois on joue sans Gano ou Vossen. Il nous reste huit matchs et tout est possible. Il faut continuer à être efficace", a précisé l'ancien attaquant.

© photonews

La semaine prochaine, place au derby pour Zulte contre Courtrai. Et ce sera sans Brüls et Rommens, suspendus. "J'ai dû composer depuis le début de saison et je suis donc habitué. On trouvera des solutions pour ce match doublement important, la rivalité et la place au classement avec la lutte pour le maintien. Ce derby est crucial, il y a des points qui sont en jeu pour la survie du club en première division. Il faut retenir le positif quand on voit que plus de 400 supporters ont fait le déplacement à Seraing ce samedi. On veut se battre pour eux jusqu'au bout. La réaction des supporters ? C'est normal qu'ils soient frustrés. Une réaction à chaud vu qu'on est contraints de partager au dernier moment. C'est une année très difficile pour eux, le club et les joueurs", a conclu Leye.