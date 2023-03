Furieux contre le VAR, le club de Theo Bongonda formule une demande folle !

Le 16 janvier dernier, lors de la rencontre entre Cadix et Elche, Ezequiel Ponce a marqué, à la 81e, le but de l'égalisation pour les visiteurs (1-1). Le problème, c'est que la phase semblait être entachée d'une position manifeste d'hors-jeu, et que ni l'arbitre de la rencontre ni le VAR ont jugé bon d'intervenir.

En réaction à cette erreur - qui pourrait lui coûter des points très chers dans la course au maintien, le club de Cadix a d'abord déposé une réclamation à la RFEF (fédération espagnole de football), demandant de rejouer les 9 dernières minutes du match.

Suite au refus de cette demande, le club n'en est pas resté là et a déposé un recours au TAS (Tribunal arbitral du sport). Le club a décidé de maintenir sa volonté de rejouer le reste du match, suite aux "graves dommages" occasionnés par cette erreur, fait du "comportement malheureux et négligent du corps arbitral, en particulier du VAR."

Encore plus surprenant : Cadix a également tenu à demander une "mesure conservatoire", consistant...à suspendre le championnat le temps qu'une solution soit trouvée.

Official: Cádiz have filed an appeal to temporarily suspend La Liga until a solution is found for the refereeing controversy in their match against Elche, in January, as a clear offside was ignored by VAR. pic.twitter.com/hnRKGA95oQ