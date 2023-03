Soulagement pour Hugo Broos et l'Afrique du Sud

L'équipe d'Afrique du Sud est, suite à sa victoire face au Liberia (1-2), assuré de participer à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations.

Nouvel accomplissement donc pour l'entraîneur belge Hugo Broos, qui s'était plutôt mis la pression avant que cette qualification soit actée.

"J'ai dit que les gens me tueraient si nous n'allions pas à l'AFCON et maintenant que nous y sommes, ils devraient me tuer si nous ne passions pas les phases de groupe du tournoi", a déclaré Broos, dans des propos relayés sur le site de la CAN.

"(L'Afrique du Sud) est un pays qui devrait normalement être présent à chaque CAN et je n'ai pas compris pourquoi nous n'avons pas pu nous qualifier ces dernières années. Cette victoire était importante pour nous car nous avons une nouvelle équipe avec de jeunes joueurs et nous avons réussi", a continué Broos, à la tête de l'Afrique du Sud depuis mai 2021.

Vainqueur de la CAN en 2017 avec le Cameroun, l'entraîneur aura dorénavant comme objectif de se préparer au mieux pour son retour dans cette compétition. "Nous ne pouvons que progresser au cours des dix prochains mois grâce à une bonne préparation contre des adversaires dont nous pouvons apprendre quelque chose", a-t-il conclu.